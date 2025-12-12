美孚巴士总站内疑因工作安排爆冲突 男车长涉拳殴女车长被捕

九龙美孚巴士总站周四（11日）发生一宗职员纠纷演变成肢体冲突的事件。一名巴士男车长与女车长疑因工作安排及车务沟通问题发生争执，其间男车长涉嫌向女方施袭，警方接报到场后，以涉嫌「普通袭击」将男车长拘捕。

男车长疑避笃眼还击

事件发生于下午3时49分，地点是美孚公共运输交汇处巴士总站内。据悉，一名44岁姓严男车长与35岁姓吴女车长因工作安排细节产生摩擦，随后引发激烈争吵。

消息指，争执期间，女车长疑似有伸手指向男车长的动作，差点「笃」中男方眼睛。操普通话的男车长见状，随即做出「防卫」动作，并向女站长挥拳施袭。

女车长报称手指不适送院

警员接报赶抵现场调查，经初步了解后，以涉嫌「普通袭击」将男车长拘捕。

受伤的吴姓女车长报称右手手指不适，由救护车送往玛嘉烈医院接受治理。目前，警方正继续深入调查事件发生的确实原因及经过。