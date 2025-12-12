Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美孚巴士总站内疑因工作安排爆冲突 男车长涉拳殴女车长被捕

突发
更新时间：01:47 2025-12-12 HKT
发布时间：01:47 2025-12-12 HKT

九龙美孚巴士总站周四（11日）发生一宗职员纠纷演变成肢体冲突的事件。一名巴士男车长与女车长疑因工作安排及车务沟通问题发生争执，其间男车长涉嫌向女方施袭，警方接报到场后，以涉嫌「普通袭击」将男车长拘捕。

男车长疑避笃眼还击

事件发生于下午3时49分，地点是美孚公共运输交汇处巴士总站内。据悉，一名44岁姓严男车长与35岁姓吴女车长因工作安排细节产生摩擦，随后引发激烈争吵。

消息指，争执期间，女车长疑似有伸手指向男车长的动作，差点「笃」中男方眼睛。操普通话的男车长见状，随即做出「防卫」动作，并向女站长挥拳施袭。

女车长报称手指不适送院

警员接报赶抵现场调查，经初步了解后，以涉嫌「普通袭击」将男车长拘捕。

受伤的吴姓女车长报称右手手指不适，由救护车送往玛嘉烈医院接受治理。目前，警方正继续深入调查事件发生的确实原因及经过。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
5小时前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
17小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
9小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
9小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
7小时前
71岁世界级歌手家中身中多刀惨死 儿子涉杀人被捕过程曝光 31岁亲儿有精神病纪录
71岁世界级歌手家中身中多刀惨死 儿子涉杀人被捕过程曝光 31岁亲儿有精神病纪录
影视圈
13小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
10小时前