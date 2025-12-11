宏福苑五级火｜何伟豪生忌获追衔 消防同袍订制蛋糕纪念 女友哀悼「生日快乐，梦中见」

消防处今日（11日）向宏福苑五级大火中殉职的属员何伟豪，追授消防队目荣誉职衔。追授仪式于何伟豪生前驻守的沙田消防局举行，多名新界北总区的属员亦在场见证。何伟豪生于1987年12月11日，今日为他的生忌。社交平台Threads流传一则相信是何伟豪女友上载追授仪式的相片，称：「（追衔）呢份生日礼物，我知你一定好中意，毕业礼我一定会为你做到最好……生日快乐，梦中见！」

何伟豪女友上载追授仪式的相片，称：「生日快乐，梦中见！」Threads截图

另外，社交平台亦流传另一则帖文，相信由消防员同袍所发，指何伟豪的同袍、中学同学及亲友特别订制一个生日蛋糕，纪念何伟豪在生忌时获追衔，并在蛋糕写上其暱称「猩猩沙展，生日快乐，升职快乐」，下款为「BF兄弟上」。

帖文提及：「今日系你38岁生日快乐加处长追勋你消防队目升级大日子！蛋糕是兄弟们送上的祝福。成班男人挂住你！又成日流马尿！希望你在天国过得好好同快乐！」

蛋糕写有何伟豪暱称「猩猩沙展，生日快乐，升职快乐」，下款为「BF兄弟上」。Threads截图

何伟豪的同袍、中学同学及亲友特别订制一个生日蛋糕，纪念何伟豪在生忌时获追衔。Threads截图

消防员何伟豪于宏福苑五级大火中殉职。消防处图片

消防处今日在沙田消防局为已故属员何伟豪举行追授消防队目荣誉职衔仪式，以表扬他在执行灭火救援工作期间堪称典范的服务及无私的精神。

除此之外，不少网民也到何伟豪的个人Instagram专页留言，向英雄致敬。其Instagram最后一则帖文发布于去年相若时间，为与女友庆生的甜蜜照，网民纷纷表示「伟大英雄，生日快乐」、「Happy birthday to you，多谢你为我哋香港人付出」、「生日快乐，一路走好」。

不少网民也到何伟豪IG专页最后一则帖文留言，向英雄致敬。Instagram截图

消防处较早时赞扬，何伟豪多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干；而他在宏福苑大火中英勇无畏、向火逆行的奉献精神，充分体现「救灾扶危，为民解困」的消防使命。消防处将于12月19日在九龙红磡世界殡仪馆为何伟豪举行最高荣誉丧礼，随后前往和合石浩园举行安葬仪式。

