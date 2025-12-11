Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜何伟豪生忌获追衔 消防同袍订制蛋糕纪念 女友哀悼「生日快乐，梦中见」

突发
更新时间：22:38 2025-12-11 HKT
发布时间：22:38 2025-12-11 HKT

消防处今日（11日）向宏福苑五级大火中殉职的属员何伟豪，追授消防队目荣誉职衔。追授仪式于何伟豪生前驻守的沙田消防局举行，多名新界北总区的属员亦在场见证。何伟豪生于1987年12月11日，今日为他的生忌。社交平台Threads流传一则相信是何伟豪女友上载追授仪式的相片，称：「（追衔）呢份生日礼物，我知你一定好中意，毕业礼我一定会为你做到最好……生日快乐，梦中见！」

何伟豪女友上载追授仪式的相片，称：「生日快乐，梦中见！」Threads截图
何伟豪女友上载追授仪式的相片，称：「生日快乐，梦中见！」Threads截图

另外，社交平台亦流传另一则帖文，相信由消防员同袍所发，指何伟豪的同袍、中学同学及亲友特别订制一个生日蛋糕，纪念何伟豪在生忌时获追衔，并在蛋糕写上其暱称「猩猩沙展，生日快乐，升职快乐」，下款为「BF兄弟上」。

帖文提及：「今日系你38岁生日快乐加处长追勋你消防队目升级大日子！蛋糕是兄弟们送上的祝福。成班男人挂住你！又成日流马尿！希望你在天国过得好好同快乐！」

蛋糕写有何伟豪暱称「猩猩沙展，生日快乐，升职快乐」，下款为「BF兄弟上」。Threads截图
蛋糕写有何伟豪暱称「猩猩沙展，生日快乐，升职快乐」，下款为「BF兄弟上」。Threads截图
何伟豪的同袍、中学同学及亲友特别订制一个生日蛋糕，纪念何伟豪在生忌时获追衔。Threads截图
何伟豪的同袍、中学同学及亲友特别订制一个生日蛋糕，纪念何伟豪在生忌时获追衔。Threads截图
消防员何伟豪于宏福苑五级大火中殉职。消防处图片
消防员何伟豪于宏福苑五级大火中殉职。消防处图片
消防处今日在沙田消防局为已故属员何伟豪举行追授消防队目荣誉职衔仪式，以表扬他在执行灭火救援工作期间堪称典范的服务及无私的精神。
消防处今日在沙田消防局为已故属员何伟豪举行追授消防队目荣誉职衔仪式，以表扬他在执行灭火救援工作期间堪称典范的服务及无私的精神。

除此之外，不少网民也到何伟豪的个人Instagram专页留言，向英雄致敬。其Instagram最后一则帖文发布于去年相若时间，为与女友庆生的甜蜜照，网民纷纷表示「伟大英雄，生日快乐」、「Happy birthday to you，多谢你为我哋香港人付出」、「生日快乐，一路走好」。

不少网民也到何伟豪IG专页最后一则帖文留言，向英雄致敬。Instagram截图
不少网民也到何伟豪IG专页最后一则帖文留言，向英雄致敬。Instagram截图

消防处较早时赞扬，何伟豪多次执行灭火救援任务，充分展现其专业能干；而他在宏福苑大火中英勇无畏、向火逆行的奉献精神，充分体现「救灾扶危，为民解困」的消防使命。消防处将于12月19日在九龙红磡世界殡仪馆为何伟豪举行最高荣誉丧礼，随后前往和合石浩园举行安葬仪式。

相关报道：宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
9小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
2小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
14小时前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
1小时前
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
14小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
6小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
4小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
6小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
7小时前