打鼓岭堆填区地盘工伤 55岁睇位男工遭吊运物击中 骨折头伤送院

打鼓岭新界东北堆填区扩建计划地盘发生严重工业意外，今日（12月11日）早上10时许有人报案，表示一部液压起重机运作期间，吊臂突然失控，吊运物件从约一呎高位置堕地，意外击中地面一名负责「睇位」的55岁男工人。

意外后男工后脑及脚部受伤，仍有意识。救护员接报到场，将伤者送往威尔斯亲王医院救治。环境保护署其后发新闻稿，表示伤者为分判商一名工人，初步资料显示其头部受伤，部分身体部位亦骨折。

打鼓岭新界东北堆填区。资料图片

环保署责成承办商七天内交报告

环保署强调，高度关注该宗工业意外，并对受伤工人及其家属表示深切慰问。事发后，环保署已即时派员到医院，了解事件及伤者情况，并对伤者及其家属表示深切慰问，及向他们提供适切协助。

环保署重申，十分重视这宗意外，事发后已即时通知劳工处及警方，并要求承办商全力配合劳工处的调查。环保署亦已责成承办商七天内就事件提交报告。环保署一直重视建筑工程工地安全，并紧密监察承办商的工作。承办商除每日定时巡查工地和职业安全情况，亦须为分判商提供安全培训。

