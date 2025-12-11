Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

打鼓岭堆填区地盘工伤 55岁睇位男工遭吊运物击中 骨折头伤送院

突发
更新时间：21:27 2025-12-11 HKT
发布时间：21:27 2025-12-11 HKT

打鼓岭新界东北堆填区扩建计划地盘发生严重工业意外，今日（12月11日）早上10时许有人报案，表示一部液压起重机运作期间，吊臂突然失控，吊运物件从约一呎高位置堕地，意外击中地面一名负责「睇位」的55岁男工人。 

意外后男工后脑及脚部受伤，仍有意识。救护员接报到场，将伤者送往威尔斯亲王医院救治。环境保护署其后发新闻稿，表示伤者为分判商一名工人，初步资料显示其头部受伤，部分身体部位亦骨折。

打鼓岭新界东北堆填区。资料图片
打鼓岭新界东北堆填区。资料图片

环保署责成承办商七天内交报告

环保署强调，高度关注该宗工业意外，并对受伤工人及其家属表示深切慰问。事发后，环保署已即时派员到医院，了解事件及伤者情况，并对伤者及其家属表示深切慰问，及向他们提供适切协助。

环保署重申，十分重视这宗意外，事发后已即时通知劳工处及警方，并要求承办商全力配合劳工处的调查。环保署亦已责成承办商七天内就事件提交报告。环保署一直重视建筑工程工地安全，并紧密监察承办商的工作。承办商除每日定时巡查工地和职业安全情况，亦须为分判商提供安全培训。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
7小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
12小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
1小时前
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
00:57
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
突发
5小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
5小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
3小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
5小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
4小时前