宏福苑五级火｜36岁男冒充灾民呃援助 被控4罪周五提堂

警方早前拘捕一名36岁男子，涉嫌在大埔宏福苑五级火过百死惨剧后，使用他人的身分证影印本申请灾民证，之后再到数间社福机构申请援助金。至今日（12月11日）警方表示，被捕男子已被暂控一项「欺诈」罪、两项「以欺骗手段获得财产」罪及一项企图「以欺骗手段获得财产」罪，案件将于明日（12月12日）上午在粉岭裁判法院提堂。

案情显示，一名大埔火灾灾民12月5日报案，指怀疑有人于11月29日至12月2日以其住所单位登记紧急救济登记证（灾民证）并领取社福机构援助金。警方接报经深入调查后，12月9日在大埔趁涉案36岁男子向一社福机构骗取援助金时，当场将其拘捕。

警方相信，被捕男子在11月29日以属于他人的身分证明文件登记成为灾民，并在获得灾民证后向共3间社福机构骗取及企图骗取共1.8万元的援助金。该身分证明文件相信由被捕人于6月一宗假冒官员电话骗案中获得。