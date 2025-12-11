惩教署为在囚人士举办视像招聘会 助获释后尽快重投职场贡献社会

惩教署12月10日举办「爱心雇主」视像招聘会，安排在囚人士与雇主透过视像求职面试。视像招聘会便利雇主之余，亦有利于在囚人士获释后尽快重投职场，贡献社会。

超过40名来自8个惩教院所，并于三个月内获释的在囚人士参与招聘会。惩教署安排雇主在旺角、筲箕湾及沙田的多用途家庭及更生服务中心，透过视像会议形式与来自不同院所的在囚人士面试。招聘会提供不同行业的工作岗位，涵盖建造、工程、交通服务、健康护理、零售等。

雇主在筲箕湾多用途家庭及更生服务中心透过视像会议形式与在囚人士面试。

视像招聘会让雇主于短时间内与多名身处不同院所的在囚人士面试，不单节省交通时间，便利雇主，亦让在囚人士于释前应征感兴趣的工作，加快求职过程，协助他们于离开院所后尽快就业，重投社会。

惩教署会继续与社会各界持份者合作，为在囚人士提供不同行业的最新资讯，以及为他们开办市场导向的职业训练课程，获取市场认可的资历，提高释后就业能力。

此视像招聘会为「爱心雇主」计划的活动之一。「爱心雇主」计划旨在为雇主及在囚人士设立互动就业配对平台，将雇主提供的职位空缺和最新就业资讯传递给在囚人士，并安排雇主以不同形式与应征的在囚人士进行面试，为即将刑满获释的在囚人士提供受聘机会。详情可参考「爱心雇主」计划网址。

在囚人士在惩教院所参与视像招聘会。