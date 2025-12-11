Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关截查两内河船 检$7500万走私货 包括药剂海味雪茄等

更新时间：17:31 2025-12-11 HKT
发布时间：17:31 2025-12-11 HKT

香港海关透过情报分析及风险评估，在11月19及20日，分别抽查两艘由香港出发前往澳门的内河船。经查验后，海关在该两艘船上检获共约值7500万元怀疑走私货物，包括怀疑药剂制品、怀疑受管制属濒危物种的膨鱼鳃及植物、干海味、雪茄及电子产品。案件仍在调查中，不排除会有人被捕。

海关强调，作为专责打击走私的政府部门，一直全方位积极打击各类走私。海关执法将绝不松懈，继续严厉打击海上走私，积极运用风险管理及情报主导执法策略，适时针对性反走私，全力遏止相关罪行。

海关呼吁市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]），或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），举报怀疑走私活动。

