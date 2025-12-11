Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰波士顿返港航班有乘客企图开机舱门 警拘20岁内地男

突发
更新时间：15:40 2025-12-11 HKT
发布时间：15:40 2025-12-11 HKT

警方今日（12月11日）凌晨4时45分接报，指国泰航空一班由美国波士顿返港航班（CX811）上，有乘客企图打开机舱门。客机安全著陆后警员到场调查，将涉案20岁持护照的内地男子拘捕。目前机场警区正跟进案件，以调查男子动机。

国泰网页显示，涉事航班于波士顿时间周三（12月10日）凌晨0时32分出发，本港时间今日凌晨4时58分顺利抵港。

航班于本港时间今日凌晨4时58分顺利抵港。国泰网页
航班于本港时间今日凌晨4时58分顺利抵港。国泰网页

国泰航空回复查询时确认，12月10日由波士顿飞往香港的CX811航班，怀疑一名乘客企图打开舱门，机舱服务员随即处理相关情况，并检查舱门以确保舱门紧闭，及通报有关部门及警方。

国泰续指，事件中并无机组人员或乘客受伤，航班于12月11日清晨安全降落香港国际机场。事件已交由警方调查。国泰强调，所有决定均以顾客和机组人员的安全为首要考虑。 

目前机场警区正跟进案件，以调查男子动机。资料图片
目前机场警区正跟进案件，以调查男子动机。资料图片

 

