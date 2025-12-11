珍惜生命｜扫管笏男子私家车内烧炭 当场不治
更新时间：03:13 2025-12-11 HKT
发布时间：03:13 2025-12-11 HKT
发布时间：03:13 2025-12-11 HKT
屯门扫管笏发生自杀案。周三（10日）晚上约8时20分，警方接获途人报案，指在扫管笏村路对开一个露天停车场，发现一名男子晕倒在私家车内。
警员及救护员接报到，发现该名姓王（59岁）男子倒卧车内，旁边放有一盘烧过的炭。经救护员检查后，证实男子当场死亡。警方在现场检获遗书，死因有待验尸确定。
据了解，男子为私家车车主，疑近日受金钱问题困扰。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
深圳地铁5号线西延段年底开通！串联罗湖繁华商圈 起自黄贝岭 新设东门等3站
2025-12-09 18:59 HKT