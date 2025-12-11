珍惜生命｜屯门摄影公司老板疑财因 车内烧炭亡

屯门扫管笏发生自杀案。周三（10日）晚上约8时20分，警方接获途人报案，指在扫管笏村路对开一个露天停车场，发现一名男子晕倒在私家车内。

警员及救护员接报到，发现该名姓王（59岁）男子倒卧车内，旁边放有一盘烧过的炭。救护员经检查后，证实男子当场死亡。警方在现场检获遗书、一盒安眠药及一支清酒，死因有待验尸确定。

据悉王男为摄影公司老板，亦是涉事私家车的车主，他近日受金钱问题及生活压力困扰。警方将案件列作发现尸体，交由青山警区杂项调查队跟进。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk