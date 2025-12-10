将军澳肉档冷藏牛当新鲜牛出售牟暴利 食环署检逾500公斤肉品兼准备钉牌

食物环境衞生署今日（12月10日）突击搜查将军澳欣景路一间持牌新鲜粮食店，揭发店家以冰鲜或冷藏肉充当新鲜肉出售，牟取暴利。行动中人员检获约264公斤怀疑经不当处理的冷藏牛肉和约256公斤预先包装冷藏牛肉。署方更展开程序，准备将相关店舖「钉牌」。

食环署指，人员到场调查后，即时封存上述一批冷藏牛肉作进一步调查，并抽取牛肉样本作防腐剂检测，强调如有足够证据，署方将提出检控。署方又称，有关店舖持牌人涉嫌把冷藏肉作新鲜肉陈列及出售，违反持牌条件，正展开程序取消有关新鲜粮食店的牌照。

食环署人员在行动中封存部分肉类作进一步调查。

另外，食环署人员亦就该处所的不洁情况向有关负责人提出检控，并就有关负责人未能提供送货单供查核及没有妥善存放冷藏牛肉而违反相关持牌条件，向其发出两个口头警告。

食环署西贡区环境衞生办事处高级衞生督察罗佩君表示，今次行动策划了数个月，涉案新鲜粮食店以大约每公斤300元的新鲜牛肉市价出售这批冷藏牛肉，可说是牟取暴利。她又承认，肉眼难以分辨新鲜牛肉与否，因此呼吁市民光顾信誉良好店舖。食环署会强化审牌关卡，违规者及其生意伙伴不能在同一处所申请食物业牌照。

