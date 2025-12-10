Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜大埔社区中心临时庇护中心停运 使用者均已迁往应急住宿

突发
更新时间：20:17 2025-12-10 HKT
发布时间：20:17 2025-12-10 HKT

大埔宏福苑五级火惨剧，酿成过百人死亡，逾千户居民家园尽毁。政府早前安排居民于大埔社区中心的临时庇护中心暂住，大埔民政事务处今日（12月10日）表示，使用者已全部迁往政府为大埔宏福苑受影响居民安排的应急住宿，因此该庇护中心已停止运作。

至于设于大埔社区中心地下的中央物资站和服务中心，则会继续维持服务（每日早上8时至晚上10时）。

截至昨日（12月9日）上午，共有1431名居民入住由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间；另有2530名居民现居于房屋局的过渡性房屋或香港房屋协会项目的单位。当局仍于东昌街社区会堂设置临时庇护中心，会继续运作至所有使用者全部迁往经安排的应急住宿为止。

