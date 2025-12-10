Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

惩教署喜灵洲惩教所演习 模拟应对在囚人士集体骚乱等突发事件

突发
更新时间：18:46 2025-12-10 HKT
发布时间：18:46 2025-12-10 HKT

惩教署今日（12月10日）在喜灵洲惩教所进行代号「和谐二十四号」的大型应变演习，模拟惩教院所发生在囚人士集体骚乱、挟持人质、企图逃狱、惩教人员遇袭、发生火警及发现爆炸品等事件。

演习旨在检视部门各单位在处理突发事故时的应变能力，包括现场指挥与信息传递能力、因应事态发展启动各级紧急应变机制、部门层面应变措施及资讯发布的成效，同时亦测试惩教署与其他政府部门在处理事故中的协调能力。演习亦包括惩教院所发生火警时的紧急疏散程序。

是次演习共有超过150名人员参与，当中包括惩教紧急应变队及区域应变队、警务处和政府飞行服务队的人员。惩教署署理助理署长（行动）洪嘉诺在赤柱的中央控制中心指挥整个行动。他表示，演习有助提升部门在应对突发事件的能力及应急支援效能，以及确保跨部门的有效沟通和合作。

惩教署一直定期进行不同规模的演习，包括在惩教院所、分区区域及部门层面，确保惩教人员具备处理各类型事故的能力，以维护国家安全，并为在囚人士提供一个安全和稳妥的羁管环境，使香港成为全球最安全的都会之一。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
9小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
10小时前
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
9小时前
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
00:48
天气｜天文台料冷锋周末杀到气温急跌 12.14最低15°C 一区低见11°C达寒冷级别
社会
5小时前
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
北上买餸执到宝？莲塘赤米虾引爆「港深格价」大战 75蚊人仔加「一项香港绝迹服务」掀「笋货」激辩｜Juicy叮
时事热话
5小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
2025-12-09 17:22 HKT
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
7小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 省政府成立事故调查组彻查
即时中国
2小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪儿背夫派帽偷食霍哥？睇烟花自私打卡误泄恋情 网民揶揄：粿粿王子翻版
影视圈
5小时前