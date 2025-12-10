惩教署喜灵洲惩教所演习 模拟应对在囚人士集体骚乱等突发事件

惩教署今日（12月10日）在喜灵洲惩教所进行代号「和谐二十四号」的大型应变演习，模拟惩教院所发生在囚人士集体骚乱、挟持人质、企图逃狱、惩教人员遇袭、发生火警及发现爆炸品等事件。

演习旨在检视部门各单位在处理突发事故时的应变能力，包括现场指挥与信息传递能力、因应事态发展启动各级紧急应变机制、部门层面应变措施及资讯发布的成效，同时亦测试惩教署与其他政府部门在处理事故中的协调能力。演习亦包括惩教院所发生火警时的紧急疏散程序。

是次演习共有超过150名人员参与，当中包括惩教紧急应变队及区域应变队、警务处和政府飞行服务队的人员。惩教署署理助理署长（行动）洪嘉诺在赤柱的中央控制中心指挥整个行动。他表示，演习有助提升部门在应对突发事件的能力及应急支援效能，以及确保跨部门的有效沟通和合作。

惩教署一直定期进行不同规模的演习，包括在惩教院所、分区区域及部门层面，确保惩教人员具备处理各类型事故的能力，以维护国家安全，并为在囚人士提供一个安全和稳妥的羁管环境，使香港成为全球最安全的都会之一。