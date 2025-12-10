港妇澳门赌场窃$15万筹码 男赌客「搏杀」逾1小时才发现 司警闪电拘人
更新时间：19:37 2025-12-10 HKT
发布时间：19:37 2025-12-10 HKT
发布时间：19:37 2025-12-10 HKT
澳门一名男赌客早前在赌枱「搏杀」逾1小时后，才发现自己斜孭袋及内里的15万元筹码被窃走，报警求助。当地司警经调查后，迅速拘捕一名涉案52岁香港妇人，揭发她趁受害人专注赌局之际，用外套作掩护偷走斜孭袋。
澳门传媒报道，指受害男子当日凌晨约1时在路氹一赌场赌百家乐，期间将一个斜孭袋放在櫈底，袋内有三个各值5万港元的筹码。随后，涉案妇人趁受害人「搏杀」时，从背囊取出一件外套遮掩，蹲下偷走斜孭袋，随即离开赌场。至凌晨3时许，受害人始发现斜孭袋不翼而飞，报警求助。
澳门司警接报后随即调查，在1小时内在赌场附近拘捕涉案香港妇人，在其身上起回3个筹码，至于斜孭袋则在赌场周边被发现。涉案港妇姓李，52岁，报称侍应，被捕后拒绝合作，司警已落案控以加重盗窃罪，案件昨日（12月9日）已移送检察院侦办。
最Hit
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
2025-12-09 17:22 HKT
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
2025-12-09 14:39 HKT