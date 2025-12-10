国泰飞墨尔本航班爆胎 起飞后急折返安全著陆

国泰航空今日（12月10日）一班原定凌晨0时30分出发飞墨尔本航班（CX105），起飞后因轮胎破裂，起飞后不久旋即折返香港机场。机场消防接报在跑道戒备，幸客机于凌晨1时许安全著陆，其后一度停泊在跑道位置。最终乘客及机组人员陆续离开机舱，乘坐接驳巴士返回候机大堂。

有机上乘客在社交平台表示，客机起飞时「喺跑道感觉一声巨响」，在空中盘旋约一小时后，机师表示要折返香港。他对行程受阻感无奈，直言「接驳去塔斯曼尼亚嘅机票加酒店应该冻过水」。机场管理局网页显示，相关航班乘客已于今日早上7时许重新启航。

国泰航空回复查询时确认，今天由香港前往墨尔本的CX105航班，于起飞后发现轮胎漏气情况。机组人员按既定程序折返香港，航班最终安全降落香港国际机场，事件中并没有乘客或机组人员受伤。

国泰续指，已安排另一航机，于同日稍后时间接载所有受影响的顾客启程前往墨尔本。其工程团队正在仔细检查该飞机，并将进行所需维修，以确保飞机能重新投入服务。

国泰强调，该公司所有决定均以顾客和机组人员的安全为首要考虑，谨就事件对顾客带来的不便深表歉意，并衷心感谢顾客的理解及体谅。