宏福苑五级火｜36岁无业男涉冒灾民身份 呃$1.8万援助金被捕

大埔宏福苑五级大火酿成过百人死亡，然而有冷血骗徒冒认灾民，向慈善机构申请津贴及援助金，趁机敛财。警方拘捕一名36岁男子，涉嫌使用他人的身分证影印本申请灾民证，之后再到数间社福机构申请援助金，案件暂列诈骗及以欺骗手段取得财产。

大埔警区刑事调查总督察沈文伟在记者会上表示，警方于12月5日接获一名宏福苑灾民报案，指有不法之徒在11月29日至12月2日期间，假冒大埔宏福苑火灾灾民向不同社福机构骗取援助。警方经调查后，相信该人使用属于其他人的身份证影印本，登记成为灾民，以获得紧急救济登记证（灾民证），其后再用其他人的身份证影印本及灾民证，向两间社福机构骗取1.3万元火灾援助基金。

大埔警区刑事调查总督察沈文伟指被捕男子假冒灾民向社福机构骗取援助。曾志恒摄

警：骗徒趁机构忙为灾民登记时鱼目混珠

警方将案件列作诈骗及以欺骗手段取得财产，交由大埔警区刑事支援队跟进。至昨日（9日），警方拘捕一名36岁男子，当时他用同一手法在大埔一间社福机构骗取5000元应急援助。人员随即在他身上搜出一张属于他人的身份证副本及灾民证，并起回5000元骗款。

警方调查得知，被捕男子与早前发生的一宗骗案有关，涉嫌骗取对方的身份证影印犯案，现阶段相信他是单独犯案，趁各机构忙于为灾民登记时，骗徒乘机鱼目混珠，用他人身份证影印本向职员讹称为宏福苑居民，稍后会落案一项欺诈罪及两项以欺骗手段获得财产罪及一项企图以欺骗手段获得财产罪。

警方强烈谴责不法之徒，在香港经历重大灾难时，利用社福机构的慷慨解囊，乘机作出诈骗，警方一定追查到底。

据了解，被捕男子报称无业，今年6月他透过假冒政府官员电话骗案中，取得他人身份证影印本。