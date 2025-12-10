宏福苑五级火｜84只宠物仍未寻获 爱协今放粮水于大厦内：探讨一切可行方案

大埔宏福苑五级大火酿成过百人死亡，亦有不少动物葬身火海或与主人失散，连日协助幸存动物与主人重聚的香港爱护动物协会表示，今日（10日）表示，对无法寻获的84只宠物仍深感忧虑，并正全力以赴，联同多个政府部门积极探讨一切可行方案，以协助牠们脱困。

爱协又感谢相关部门的回应，让协会今日终于得以将食水、猫粮及狗粮转交予警方，并由警方安排放置于受影响的大厦内，惟现场仍然十分危险，现阶段尚未获准在大厦内设置捕猫笼。

爱协指警方人员仍然驻守现场，调查建筑物内的遗骸，并已向协会保证，若发现任何动物，无论是生还或不幸离世，将会立即通知。