天水围明渠现可疑油污 料涉元朗田夏路非法油站 当局将跟进执法

突发
更新时间：15:40 2025-12-10 HKT
发布时间：15:40 2025-12-10 HKT

环境保护署今日（12月10日）表示，署方正调查天水围明渠油污事件，初步怀疑事件涉及元朗田夏路一个非法加油站，已联同相关部门跟进执法。

环保署前日（12月8日）接获市民及渠务署报告指天水围明渠出现油污后，随即调查跟进。环保署联同渠务署迅速在明渠多处设置吸油物料，以控制油污扩散并清理，以减少对环境影响和保护周边生态系统。环保署在现场监测水质，结果显示水质正常，未察觉有鱼类死亡。

环保署进一步调查后，怀疑油污事件涉及一个位于元朗田夏路的非法加油站。署方正搜集证据，就非法排放检控相关人士。环保署亦已将非法加油站案件转交相关部门跟进。

环保署发言人重申，环保署绝不容忍任何污染环境行为，必定对违反环保法规人士严厉执法。署方会密切监测天水围明渠的水质，并继续联同渠务署清理天水围明渠。

