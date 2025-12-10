大埔宏福苑五级火｜石屎泵车抵宏昌阁巩固结构 当局续善后清走烧焦瓦砾

大埔宏福苑五级火发生至今两个星期，当局继续善后工作。今日（10日）早上，警方灾难遇害者辨认组人员（DVIU）现身灾场，而在大火中首先起火的宏昌阁外，有石屎泵车及有夹斗车等工程车在场，输送混凝土至个别单位进行巩固工程，并清走烧焦的棚架竹枝及瓦砾等。

现场所见，宏昌阁部分棚架已经拆卸，外墙和窗户一片焦黑。多名房署及中电人员亦在灾厦外围进行勘察。

宏福苑火灾至今死亡人数增至160人，120人透过科学鉴证已确认身份，仍有40人正进行DNA校对，另有6人失去联络。警务处处长周一鸣昨日（9日）表示，警方已完成第二阶段行动，会在第三阶段中与房屋署合作，待房屋署移除棚网及棚架后，再检查会否发现其他遗体或骸骨。