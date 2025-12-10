Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜石屎泵车抵宏昌阁巩固结构 当局续善后清走烧焦瓦砾

突发
更新时间：14:05 2025-12-10 HKT
发布时间：14:05 2025-12-10 HKT

大埔宏福苑五级火发生至今两个星期，当局继续善后工作。今日（10日）早上，警方灾难遇害者辨认组人员（DVIU）现身灾场，而在大火中首先起火的宏昌阁外，有石屎泵车及有夹斗车等工程车在场，输送混凝土至个别单位进行巩固工程，并清走烧焦的棚架竹枝及瓦砾等。

现场所见，宏昌阁部分棚架已经拆卸，外墙和窗户一片焦黑。多名房署及中电人员亦在灾厦外围进行勘察。

宏福苑火灾至今死亡人数增至160人，120人透过科学鉴证已确认身份，仍有40人正进行DNA校对，另有6人失去联络。警务处处长周一鸣昨日（9日）表示，警方已完成第二阶段行动，会在第三阶段中与房屋署合作，待房屋署移除棚网及棚架后，再检查会否发现其他遗体或骸骨。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
4小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
21小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
02:17
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
7小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
5小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
23小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
20小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
4小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
16小时前