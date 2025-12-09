Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜24名留院伤者情况转为稳定 55人已出院

突发
更新时间：20:04 2025-12-09 HKT
发布时间：20:04 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑五级大火造成逾百人伤亡，医管局发言人今日（9日）公布，仍然留院的伤者情况继续好转，最后一名被列为情况严重的伤者，今日已转为稳定。现时仍然留院的24名伤者，全部情况稳定。

大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联

在火灾中共有79名伤者在不同的公立医院接受治疗，曾经有19名伤者被列为情况危殆，早前已经有55名伤者先后康复出院。医管局会为宏福苑所有居民提供全额医疗费用减免安排，直至2026年12月31日，涵盖医管局辖下的住院、家庭医学及专科门诊（包括精神科专科门诊）、急症室、日间医院、日间程序、社区服务及中医诊所暨教研中心。
　　 
医管局发言人表示医护人员会继续为伤者提供合适的治疗及照顾，希望伤者尽快康复。医护人员亦会跟进他们出院后的复康安排，并会为伤者及家属提供心理支援，照顾他们的身心需要。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:31
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
2小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
5小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
11小时前
邦妮曾宣称12小时内达成「千人斩」。
OnlyFans「千人斩」女网红印尼峇里岛被捕 涉违法拍色情片 面临最高15年监禁
即时国际
7小时前
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮
时事热话
6小时前
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
2025-12-08 13:33 HKT
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
23小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
3小时前
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
65岁三届影后做妈妈！贴手抱「女儿」照罕露柔情一面 年纪大望有人陪伴得到平静和快乐
影视圈
1小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
3小时前