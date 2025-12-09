大埔宏福苑五级火｜24名留院伤者情况转为稳定 55人已出院

大埔宏福苑五级大火造成逾百人伤亡，医管局发言人今日（9日）公布，仍然留院的伤者情况继续好转，最后一名被列为情况严重的伤者，今日已转为稳定。现时仍然留院的24名伤者，全部情况稳定。

大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联

在火灾中共有79名伤者在不同的公立医院接受治疗，曾经有19名伤者被列为情况危殆，早前已经有55名伤者先后康复出院。医管局会为宏福苑所有居民提供全额医疗费用减免安排，直至2026年12月31日，涵盖医管局辖下的住院、家庭医学及专科门诊（包括精神科专科门诊）、急症室、日间医院、日间程序、社区服务及中医诊所暨教研中心。



医管局发言人表示医护人员会继续为伤者提供合适的治疗及照顾，希望伤者尽快康复。医护人员亦会跟进他们出院后的复康安排，并会为伤者及家属提供心理支援，照顾他们的身心需要。