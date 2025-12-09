大埔宏福苑五级火│警队心理服务课作最强后盾 为300名进入灾场警务人员提供心理支援

大埔宏福苑5级大火酿成150多人死亡，多人受伤。警方在大火过后，派员进入灾场搜索遗体及协助家属辨认遇难者身份等善后工作。警务处心理服务课（PSG）灾后已为约300名前线及后勤警务人员提供心理支援，暂未发现有队员出现严重的情绪和精神问题。

出勤前进行心理简报

警察临床心理学家冯浩坚表示，大埔宏福苑大火死伤者众，PSG得知灾难遇害者辨认组（DVIU）人员要进入灾场工作，「在他们出勤前，我们为其进行心理简报（psychological briefing），帮助他们建立心理预期，让他们了解进入现场后可能出现的心理反应、事后可能产生的情绪波动，以及简单的情绪处理方法。」另外，侦缉训练中心亦邀请曾处理1996年嘉利大厦五级火的退休警员分享当年工作所见所闻，让警员有心理准备。

冯浩坚指PSG临床心理学家，除在火灾期间每日轮流到灾场支援，接下工作是接触有参与处理大火工作的人员，将约300人分成不同的支援小组，让他们互相分享工作期间的经历及感受，重新整理及处理个人的情绪。

制作图文指南提醒如何应对压力

除DVIU外，警方心理服务课同时为多个参与单位，包括伤亡查询中心、负责社区中心及殓房相片比对的刑事人员、机动部队提供现场心理支援、安排事后心理支援小组会谈，协助他们处理压力与情绪。同时，PSG还制作一些图文指南，通过WhatsApp等渠道发送给警员，提醒他们如何应对压力，以及紧张或情绪波动时如何自我纾解。

警察临床心理学家李明静表示，DVIU人员在支援小组分享感受时，大多回应「我无问题，我应付得来，搞得掂！」、「都系帮人啫」。但亦有个别队员称，进入遇难者的家中，看到贴在雪柜上的家庭照，对于遇难这家人发生巨变感到冲击和难受。亦有人员在工作时不会展露太多情绪，但下班后会突然想起灾场的画面和气味等，在日常生活中亦可能会勾起创伤回忆，例如有队员提到，在宏福苑发生火灾后，带家人演习火警逃生，看到楼梯的格局与宏福苑相似，导致情绪波动。

另一名DVIU队员忆述搜索遗体的过程：「揾到好细的人骨，难以辨认，于是徒手挖，挖到好深，终于有条链去辨认到」。李明静说，组员想做多一步，帮到家属找到死者的身份，甚至放工后也会在社交媒体再找资料，或跟进有关家庭个案，相当投入。

李明静指，绝大部分人经历大型创伤性事件后约2至4星期，症状会减退，慢慢回复正常生活，期间亦可做运动找回生活节奏，并留意入侵性画面、气味等会否随时间减少，心理服务课会在1个月后，适时致电了解警员的恢复状况。

警务处心理服务课（PSG）由13名临床心理学家组成，主要工作是为警队内部提供心理支援，包括同事个人情绪辅导、机构心理服务及刑事支援3大范围。