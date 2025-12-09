大埔宏福苑五级火‧直播｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
更新时间：16:27 2025-12-09 HKT
发布时间：16:27 2025-12-09 HKT
发布时间：16:27 2025-12-09 HKT
大埔宏福苑五级火造成重大伤亡，警方早前联络失联人士及已凭相片初步辨认遗体的家属，安排他们分批进行脱氧核糖核酸（DNA）口腔拭子采样，以作科学鉴定辨别遗体身分。警务处处长周一鸣将于今日（9日）下午5时在大埔广福社区会堂对开交代最新情况。
相关新闻：大埔宏福苑五级火│续有死者家属DNA采样辨别遗体身份
【17:19】过去一周，已有79人透过热线提供520张相片和412段影片协助调查，与火灾有关的骗案增至22宗，维持2人被捕
【17:17】法医从一具早前发现的遗体中，在不同部位抽取DNA，最终确认属于两个人，分别为一名婆婆及其家佣。两人的家人已交样本确认身分，死者人数增至160人。截至今日下午4时，160名死者中，120人透过科学鉴证已确认身份，仍有40人正进行DNA校对。
【17:11】警务处处长周一鸣表示，人员今周将包围大厦一带的棚架清空，发现怀疑一件怀疑人类骨头，需检验是否人骨或动物的骨头。另外，消防处将7座受影响大厦的升降机槽内的水泵走，无发现任何遗体。
大埔宏福苑五级火：
最Hit
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
2025-12-08 13:33 HKT
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
2025-12-08 16:37 HKT
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
2025-12-08 14:30 HKT