长沙湾青山道3汉武斗掟枱凳舞锯刀 女中豪杰淡定叫「唔好打」

网上今日流传两条影片，拍下在长沙湾青山道晚上发生三男打斗事件。片中显示三名男子在后巷武斗，一名蓝衫男持锯刀挥舞，另有两名黑衫男向他掟枱凳，来势汹汹，还有一名穿围裙扎马尾的女子在场，看到三男打斗，不只没有避开，更不时出手劝止，又大喝「唔好打」，被网民赞够冷静，胆色过人。

片中显示三男在理发店后巷发生争执，其后动武，蓝色男擸起一把锯刀挥舞，而两名黑衫男又向他掟凳，掟枱，蓝衫男就不断用锯刀挥来挥去，有网民见状担心「手锯 一嘢介（鎅）落条颈度就可以上天堂」。三男打斗声拆天，由小巷打到大街，当中一名穿围裙的马尾姐，从理发店跑出来劝交。只见她毫不避忌，不但没有躱开，还出手阻止三人动粗，其间喝叫「唔好打」，有网民力赞马尾姐「女中豪杰」，又称「个铺头呀（阿）姐仲好野，够冷静，睇嚟见惯风声（腥）血雨嘅大场面，呢啲只系湿湿碎小儿科」。

途人及马尾姐调停失败后，三人继续互相指骂、其中一个黑衫男更「㷫」到除衫继续与蓝衫男对骂，擸凳打斗，其间有人大叫：「报警！」三男返回理发店前，马尾姐拉下店舖铁闸，他们逐渐冷静下来，嘈吵声渐减，影片至此结束。

警方表示，12月6日晚上约11时半，43岁姓张女子，与姓谢（55岁）男子及姓萧(51岁)两名被捕男子是认识的，但两名被捕男则互不认识。张女邀请萧男到自己的商舖用餐后，两人到后巷洗碗，期间谢男与另一名被通缉的男子突然在后巷出现，两人均有酒意。

其后三男发生争执，互相推撞，被通缉男子用折凳袭击萧男，其后谢男与被通缉男子继续袭击萧男，张女报警求助。警方接报到场后，被通缉男子逃离现场，警方以公众地方打斗拘捕谢男及萧男，两人分别面及前臂受伤清醒送往明爱医院治理。两名现正保释候查，案件交由深水埗警区刑事调查队第二队跟进。