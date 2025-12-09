Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火│警查最少6屋苑棚网阻燃证明涉造假 清丽苑居民促追究：咁样会累死人

突发
更新时间：12:23 2025-12-09 HKT
发布时间：12:23 2025-12-09 HKT

大埔宏福苑五级火造成重大伤亡，更令全城关注棚网安全问题。早前多个正在维修的屋苑被揭发棚网的阻燃证书怀疑造假，政府下令所有大厦外墙棚网均须拆除，警方已就最少6宗涉及行使虚假文书的案件展开调查。有受影响居民直指政府「应该追究唔合法嘅围网，咁样会累死人」；亦有居民不讳言拆除棚网后仍感担心，认为应先做好楼宇消防设备，然后重铺阻燃棚网恢复大维修工程，始能较为放心。

警方针对有屋苑维修时所用棚网，怀疑涉及行使虚假文书，至今已就6宗案件展开调查，分别涉及长沙湾怡阁苑、荔枝角清丽苑、红磡万高花园大厦、港岛薄扶林碧瑶湾、柴湾峰华邨和北角富泽花园。

《星岛头条》记者于今早到清丽苑所见，屋苑棚网已全部拆除。居民张女士指拆除不合规格棚网令大家都较放心，「起码安全啲」。不过若要重新安装合规格的棚网，或增加居民支出，张女士则指要开会才知道会否增加费用，又表示：「咁我哋之前已畀晒钱，应该要用正规围网，冇理由畀啲唔正规嘅嘢我哋，但之后又要再加钱。」

清丽苑居民苏氏夫妇亦称，拆除不合规格的棚网会较为安心。苏先生说其屋苑维修工程在今年初开始，预计今个月至明年一月竣工，「政府应该追究唔合法嘅围网，咁样会累死人，应该继续跟进相关工程。」

此外，长沙湾怡阁苑同样已拆除大维修所用的棚网，惟居民「KD」先生表示，拆咗棚网后「都仲系担心」，直言首要是「做好晒（大厦）消防设备、走火设备，后楼梯可以有地方走位」、「同埋有警钟，应该冇乜问题，（跟住）挂返啲阻燃网，咁就OK。」他又坦言：「佢（承建商）而家（如果）唔做（大维修），我仲担心呀！」

另一名怡阁苑居民黄先生直言拆除棚网后，街上行人好危险，「我行出嚟都觉得好危险，保护网系保护出入嘅居民，但依家出入嘅居民都提心吊胆。」他指要解决的问题不只是单单针对围网，「其实落胶板封都得㗎，依家剩系得竹棚，撞到个竹棚都会弹晒啲石仔出嚟！」

