日本青森7.5级地震｜行程未受阻如常出发赴日旅游 港人旅客：考虑买「地震包」

日本青森县外海于12月8日深夜发生7.5级地震，当地气象厅更一度对北海道、青森和岩手等地沿海地区发布海啸警报。今日（9日）早上，有港人旅客如常出发前往日本旅游，有旅客直言到日本旅游的地方距离青森县较远，不太担心遇上地震，但会留意日本当地警报，并考虑购买「地震包」。

港人黄小姐于今早出发前往日本福冈旅游6天，她指知道有朋友在日本东京亦感到有震感，但自己早于3个月前已预订机票和酒店，不想临时取消行程。她又指自己的旅游目的地福冈，与发生地震的青森县附近有一段距离，直言：「还好冇话好担心，会留意当地新闻同警示，落机后亦睇情况，考虑（去便利店）买个地震包。」

陈女士与家人出发到大阪，她坦言较担心地震引发的海啸，幸日本当局清晨全面解除海啸警报，她才比较放心。对于会否担心余震？陈女士自言有少许担心，但已买了机票，「冇计，都要去，最怕系海啸啫。」她将会逗留大阪5日。

另一位港人旅客何先生，跟团出发到日本关西旅游6日。他坦言出发前没看新闻，不知道青森县外海发生地震，但相信旅游期间不会受地震影响，「日本啲楼震咗几十年啦，有事嘅话，𠮶啲人早就唔掂啦，完全唔使担心！」

香港入境事务处表示，获悉青森县外海地震事件后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻札幌总领事馆及旅游业监管局了解情况。入境处称，至今未有接获港人求助，会继续与公署、总领馆及旅游业监管局保持联系，密切留意事态发展。

处方呼吁身在外地的香港居民如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：（852）1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助。