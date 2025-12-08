宏福苑五级火｜警就6屋苑棚网涉行使虚假文书展开调查 包括碧瑶湾及清丽苑

大埔宏福苑发生五级大火，当局揭发有人将不合规的棚网，与合规的棚网混合使用，事件震惊全港，令多名已搭建棚架及棚网维修大厦的业主对棚网质量是否合格深感担忧。早前警方表示有屋苑维修时使用的棚网涉及行使虚假文书，警方指至今已经就6宗案件展开调查，分别涉及西区碧瑶湾、柴湾峰华邨、北角富泽花园、深水埗怡阁苑、长沙湾清丽苑及红磡万高花园大厦，案件列作「求警调查」，交由港岛总区重案组调查，暂未有人被捕。

上周四（4日）警方接获市民报案，指红磡信用街2号万高花园大厦B座的棚架围网的检验证书怀疑造假。据了解，警方检取一张由「滨州市检验检测中心」发出的棚网阻燃合格检测报告。

警方早前就宏福苑大火先后拘捕15人，包括宏福苑维修工程大判工程公司、工程顾问公司，和二判棚架及外墙维修公司人员，涉嫌误杀。警方其后在宏福苑20个棚网样本中，发现7个未达到阻燃测试标准，大多位于较难触及的位置，当中处于唾手可得位置的样本合格率较高，而在较难取样地方所得的样本不合格率则大得多。政务司司长陈国基当时在记者会上表示，涉案人士混合使用合标准和不合标准的围网，以逃避政府检测，手法狡猾，而且处心积虑。