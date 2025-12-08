Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜警就6屋苑棚网涉行使虚假文书展开调查 包括碧瑶湾及清丽苑

突发
更新时间：22:33 2025-12-08 HKT
发布时间：22:33 2025-12-08 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，当局揭发有人将不合规的棚网，与合规的棚网混合使用，事件震惊全港，令多名已搭建棚架及棚网维修大厦的业主对棚网质量是否合格深感担忧。早前警方表示有屋苑维修时使用的棚网涉及行使虚假文书，警方指至今已经就6宗案件展开调查，分别涉及西区碧瑶湾、柴湾峰华邨、北角富泽花园、深水埗怡阁苑、长沙湾清丽苑及红磡万高花园大厦，案件列作「求警调查」，交由港岛总区重案组调查，暂未有人被捕。

相关新闻 : 红磡万高花园棚网证书疑造假　警列虚假文件案跟进

上周四（4日）警方接获市民报案，指红磡信用街2号万高花园大厦B座的棚架围网的检验证书怀疑造假。据了解，警方检取一张由「滨州市检验检测中心」发出的棚网阻燃合格检测报告。

警方早前就宏福苑大火先后拘捕15人，包括宏福苑维修工程大判工程公司、工程顾问公司，和二判棚架及外墙维修公司人员，涉嫌误杀。警方其后在宏福苑20个棚网样本中，发现7个未达到阻燃测试标准，大多位于较难触及的位置，当中处于唾手可得位置的样本合格率较高，而在较难取样地方所得的样本不合格率则大得多。政务司司长陈国基当时在记者会上表示，涉案人士混合使用合标准和不合标准的围网，以逃避政府检测，手法狡猾，而且处心积虑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
02:21
大埔宏福苑五级火│父母料罹难 陈小姐DNA采样 「好想畀返身份佢哋 」叹申援过程辛苦
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司｜Juicy叮
时事热话
7小时前
TVB上位小生奢华婚宴贵气逼人 新娘满身金器金龙彩凤粉红钻褂皇出门 心型绿宝石酿钻耳环份量十足
TVB上位小生奢华婚宴贵气逼人 新娘满身金器金龙彩凤粉红钻褂皇出门 心型绿宝石酿钻耳环份量十足
影视圈
5小时前
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
前TVB「靓仔过梁朝伟」男星超市贪婪试食？挺巨腩状态今非昔比  养三头家传年花500万
影视圈
14小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
13小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
2025-12-07 10:00 HKT
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
6小时前
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
影视圈
5小时前
黄埔街坊酒楼震撼价！早晨点心优惠一律$13 饮茶斩料再有折 叉烧/烧腩仔$30.8/半斤
黄埔街坊酒楼震撼价！早晨点心优惠一律$13 饮茶斩料再连有折 叉烧/烧腩仔$30.8/半斤
饮食
9小时前