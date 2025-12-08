Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硖尾两汉碰撞酿争执 躁男打人再当街持刀追吓 对方惊呼「报警啊」｜有片

突发
更新时间：22:27 2025-12-08 HKT
发布时间：22:27 2025-12-08 HKT

石硖尾窝仔街港铁站B1出口外，今日（12月8日）下午1时许，深水埗警区人员执行职务期间，发现两名男子因身体碰撞争执。其间，67岁姓关男子追逐受害人后，不仅手脚并用袭击对方，其后更以一鎅刀指吓及企图袭击受害人。

警员随即制止，经初步调查，关男涉嫌企图伤人被捕，现正被扣留调查。案件交由深水埗警区刑事调查队第七队跟进。至于受害人为64岁姓黄男子，报称手脚受轻伤，清醒被送往明爱医院治疗。

网上片段所见，当时两名男子于窝仔街马路上争执，期间黑衫男疑情绪激动，从背囊拿出一把怀疑鎅刀物体，向对方步步进逼威胁，灰衫老翁见状随即举手挡开并后退，并重复大叫「有刀啊」、「报警啊」，途人闻声纷纷张望。

至片段最后，一部私家车驶近，疑似司机想制止双方，惟此时片段戛然而止，未拍摄到后续制服过程。 

