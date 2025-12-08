评论人王岸然涉煽动等两罪 警方国安处落案起诉 周二提堂 

警务处国安处上周六（12月6日）于上水区拘捕一名71岁男子，涉嫌违反《维护国家安全条例》第88条「妨害调查危害国家安全的罪行」及第24条「煽动意图罪」，据悉他为前民阵副召集人兼时事评论人王岸然（本名黄觉岸）。警方今日（12月8日）表示，落案起诉被捕人各一项「妨害调查危害国家安全的罪行」罪及「明知而发布具煽动意图的刊物」罪，案件周二（12月9日）将在西九龙裁判法院提堂。

据悉被捕人为前民阵副召集人兼时事评论人王岸然（本名黄觉岸）。网上图片

是次为警方根据证据及按实际情况首次引用《维护国家安全条例》第88条执法。条文列明，如任何人知悉或怀疑有对危害国家安全的罪行的调查正在进行，而该人意图妨害该项调查；或罔顾是否会妨害该项调查，而在没有合理辩解或合法权限下，作出任何披露；或该人在知悉或怀疑任何材料相当可能是与该项调查有关的情况下；及意图对进行该项调查的人隐瞒该材料所披露的事实，而在没有合理辩解下，捏改、隐藏、销毁或以其他方式处置该材料，或致使安排或准许捏改、隐藏、销毁或以其他方式处置该材料，该人即属犯罪，一经定罪可被判处监禁七年。警方提醒市民，「出于煽动意图作出具煽动意图的作为」同属严重罪行，首次定罪可被判处监禁七年。