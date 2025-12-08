Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

市面一款无线雷射笔有潜在危险 海关搜查零售商入口商 吁消费者停用

突发
更新时间：19:12 2025-12-08 HKT
发布时间：19:12 2025-12-08 HKT

香港海关今日（12月8日）提醒市民留意一款有引致受伤的潜在危险的无线雷射笔，为安全起见，市民应停止使用。海关亦派员搜查涉案零售商及入口商，检获3枝该款无线雷射笔，并向他们发出禁制通知书，禁止继续出售该款不安全无线雷射笔。

海关人员早前巡查并试购多款无线雷射笔作安全测试，结果发现其中一款在电池短路的情况下，其可触及外壳的温度测试结果达78.4℃，超过了允许的限值（即58℃）的35%，因而不符合国际相关安全标准，涉嫌违反《消费品安全条例》。

该款不安全无线雷射笔的正面。海关图片
该款不安全无线雷射笔的正面。海关图片

此外，该无线雷射笔附有「3R类雷射笔产品」标签，但测试结果显示该产品属雷射输出功率等级较强的3B类。因此，有关零售商及入口商涉嫌违反《商品说明条例》。

海关人员其后搜查涉案的零售商及入口商，检获3枝该款无线雷射笔，并向他们发出禁制通知书，禁止继续出售该款不安全无线雷射笔。海关人员亦到全港各区巡查，暂没有再发现该款无线雷射笔出售。案件仍在调查中。

该款不安全无线雷射笔的背面。海关图片
该款不安全无线雷射笔的背面。海关图片

海关建议市民，于选购及使用无线雷射笔时，应注意：

  • 选购由商誉良好的品牌原厂生产并设有短路保护装置的无线雷射笔，包括防止过度充电、过高电流及电池温度保护装置；
  • 将无线雷射笔放置于空气流通的地方充电，以避免阻碍电池散热，增加电池短路着火的风险，正在充电的装置亦不应摆近衣物等易燃物品；
  • 避免长时间充电，当无线雷射笔完全充电后，应拔走插头；及
  • 雷射笔所发出的光束有机会损害眼睛和皮肤，在任何情况下都不应将雷射笔的光点射向眼睛。

海关强调，一直致力保障消费者的权益，不时在市场巡查及抽取消费品样本进行安全测试，以确保消费品达到合理的安全程度。

