大埔宏福苑五级火｜大埔公路—元洲仔段解封 37条巴士路线恢复原来路线

突发
更新时间：06:59 2025-12-08 HKT
发布时间：06:59 2025-12-08 HKT

运输署周一清晨宣布，早前因火警而封闭介乎南运路与广宏街之间的一段大埔公路—元洲仔段（往九龙方向）现已解封，往九龙方向的37条受影响专营巴士路线恢复行走原来路线。

运输署发言人称，行经大埔区内大部分受影响巴士路线恢复行走原来路线后，将经各主干道前往沙田和市区，市民出行可大致恢复正常。其余七条平日路线因广宏街（来回方向）及元洲仔里（来回方向）仍然封闭而仍需改道，主要涉及行经宏福苑附近的路线。

运输署预计早晚繁忙时段，大埔公路、吐露港公路及大埔市中心道路的交通仍较繁忙，市民应避免驾车前往受影响地区，提早计划行程及预留充足交通时间。

因应大埔上述路段的封路情况，以下的7条日间巴士路线需改道行驶:

九巴第71K号线(来回方向) 第73D,73P,73X,75X,275X号线(往九龙方向)

港铁接驳巴士第K18号线(来回方向)

