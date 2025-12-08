Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜23岁内地男机场离境层飞堕的士站 昏迷送院不治

突发
更新时间：00:52 2025-12-08 HKT
发布时间：00:52 2025-12-08 HKT

香港国际机场发生堕楼事件。周日（7日）晚上7时许，警方接获机场职员报案，指发现一名男子倒卧在畅兴路近的士站对开，怀疑他从高处堕下。

救援人员接报到场，姓陈（23岁）男子陷入昏迷，由救护车送往北大屿山医院抢救，其后被证实死亡。经初步调查，警方相信男子由离境层马路边堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。

男子送往北大屿山医院抢救后不治。
男子送往北大屿山医院抢救后不治。

据了解，死者为一名内地男子，持双程证来港，有情绪病纪录。

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

