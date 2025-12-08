珍惜生命｜23岁内地男机场离境层飞堕的士站 昏迷送院不治
香港国际机场发生堕楼事件。周日（7日）晚上7时许，警方接获机场职员报案，指发现一名男子倒卧在畅兴路近的士站对开，怀疑他从高处堕下。
救援人员接报到场，姓陈（23岁）男子陷入昏迷，由救护车送往北大屿山医院抢救，其后被证实死亡。经初步调查，警方相信男子由离境层马路边堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。
据了解，死者为一名内地男子，持双程证来港，有情绪病纪录。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
