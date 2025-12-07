Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜据悉当局联络过百户家庭 周一起采集DNA助辨认遗体

突发
更新时间：21:45 2025-12-07 HKT
发布时间：21:45 2025-12-07 HKT

大埔宏福苑五级大火惨剧，酿成过百人死亡，部份遗体仍待辨认。警方今日（12月7日）表示，正联络失联人士及已凭相片初步辨认遗体的家属，安排他们由明日（12月8日）开始分批进行脱氧核糖核酸（DNA）口腔拭子采样，以作科学鉴定辨别遗体。消息指，当局已联络过百户家庭，明早将在广福社区会堂采样，计划两日内完成。

宏福苑五级火维持159死

目前，警方「灾难遇害者辨认组」（DVIU）人员完成起火7幢大厦内部搜索后，今日继续在外围及倒塌棚架搜索，暂未有发现遗骸，死者数目维持159人。另外，消防处人员协助DVIU人员抽走宏建阁、宏泰阁、宏昌阁及宏盛阁升降机槽内积水，以便搜查。

