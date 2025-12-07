海关截查港珠澳大桥出境私家车 检获$42万走私活龟拘司机
更新时间：19:46 2025-12-07 HKT
发布时间：19:46 2025-12-07 HKT
发布时间：19:46 2025-12-07 HKT
香港海关于12月5日在港珠澳大桥香港口岸侦破一宗利用跨境私家车走私的案件，检获42只怀疑受管制属濒危物种的活龟，估计共值约42万元，并拘捕涉案司机。
海关根据风险评估，于12月5日在港珠澳大桥香港口岸截查一辆报称空载的出境私家车。经查验后，海关人员发现42只怀疑受管制濒危物种的活龟藏于车尾行李箱内。
涉案33岁男司机，并被控以一项企图输出未列舱单货物，一项企图输出《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录II濒危物种的罪名。案件将于明日（12月8日）在西九龙裁判法院提堂。
海关强调，会继续透过风险评估和情报分析严厉执法，打击跨境走私活动。
