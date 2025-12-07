Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关截查港珠澳大桥出境私家车 检获$42万走私活龟拘司机

突发
更新时间：19:46 2025-12-07 HKT
发布时间：19:46 2025-12-07 HKT

香港海关于12月5日在港珠澳大桥香港口岸侦破一宗利用跨境私家车走私的案件，检获42只怀疑受管制属濒危物种的活龟，估计共值约42万元，并拘捕涉案司机。 

海关根据风险评估，于12月5日在港珠澳大桥香港口岸截查一辆报称空载的出境私家车。经查验后，海关人员发现42只怀疑受管制濒危物种的活龟藏于车尾行李箱内。

海关人员发现42只怀疑受管制濒危物种的活龟藏于车尾行李箱内。海关图片
海关人员发现42只怀疑受管制濒危物种的活龟藏于车尾行李箱内。海关图片

涉案33岁男司机，并被控以一项企图输出未列舱单货物，一项企图输出《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录II濒危物种的罪名。案件将于明日（12月8日）在西九龙裁判法院提堂。

海关强调，会继续透过风险评估和情报分析严厉执法，打击跨境走私活动。 

涉案怀疑受管制属濒危物种活龟。
涉案怀疑受管制属濒危物种活龟。
42只怀疑受管制属濒危物种的活龟，估计共值约42万元。
42只怀疑受管制属濒危物种的活龟，估计共值约42万元。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
立法会选举．投票率
立法会选举．投票率︱截至晚上7时半 直选投票率27.46% 逾113万人投票
政情
58分钟前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
10小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
10小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
21小时前
立法会选举．持续更新｜廉署通缉一男子涉于社交平台煽惑不投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印
03:04
立法会选举．持续更新｜廉署通缉一男子涉于社交平台煽惑不投票 选管会提醒：直选选民切勿盖两个印
政情
3小时前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
3小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
2025-12-06 19:17 HKT
润唇膏推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 8款获A级 保湿不黏腻 曼秀雷敦排最尾？
润唇膏推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 8款获A级 保湿不黏腻 曼秀雷敦排最尾？
食用安全
10小时前