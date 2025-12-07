立法会选举｜廉署通缉24岁男子王浩天 涉社交平台留言煽惑不投票 今年7月离港

廉政公署今日(12月7日)获裁判官签发手令通缉一名男子，他涉嫌在2025年立法会换届选举(立法会选举)的选举期间，于社交平台留言，公开煽惑他人不投票，企图破坏选举，触犯《选举(舞弊及非法行为)条例》(《选举条例》)第27A条。

王浩天，24岁，面对一项控罪，违反《选举条例》第27A(1)(a)条。控罪指他涉嫌于昨日(12月6日)藉公开活动，即在一个社交平台留言，煽惑他人在立法会选举不投票。廉署在官网的通缉令中提到，王于2025年7月离港，裁判法院遂签发手令通缉他归案。

被通缉24岁男子王浩天。廉署网页

廉署就本届立法会选举先后拘捕共11人，涉嫌干犯《选举条例》第27A条(包括今日较早前被捕的四名男子)，11人中三人已被落案起诉。

相关报道：立法会选举︱廉署拘4人 涉网上煽惑他人不投票或投无效票

廉署重申，在选举期间内公开煽惑他人不投票或投无效票，会触犯《选举条例》第27A条。廉署竭力维护廉洁选举，绝不姑息任何人士破坏或扰乱选举，定必严正果断执法，以捍卫选举安全，确保选举公平、公开和诚实进行。

廉署在官网刊登通缉令。廉政公署网页