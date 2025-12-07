Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜悼念处午夜起关闭 义工陆续自行执拾物资离场

突发
更新时间：23:12 2025-12-07 HKT
发布时间：16:22 2025-12-07 HKT

大埔宏福苑11月26日五级大火惨剧，造成过百人死亡。火警至周日（12月7日）已第12日，继续有市民到广福休憩处凉亭，献花及折纸鹤悼念死难者。网上有义工发帖称，悼念处将于周日深夜11时59分结束。警方回复查询时表示，警方与现场人士经商讨及协调后，该批人士同意自行离开现场。

至接近周一（12月8日）凌晨时间，仍有少量市民在便条纸留言，为灾民打气；同时现场义工陆续自行清理花坛，并「一抽二褦」带走多袋物资，以恢复公园原貌；现场有警员在场驻守，整体气氛平静。

早前有报称是义工在社交平台Threads称，周日晚11时59分「正式关闭花坛及留言亭」，场内宠物用品将由动物义工回收；纸鹤与元宝将整合后化宝；公仔将转交机构供给需要人士，强调「所有物资均不会丢弃，过程亦无冲突」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
立法会选举．投票率︱截至晚上9时半 地区直选投票率30.43% 超越上届总投票率30.2%
立法会选举．投票率︱截至晚上10时半 地区直选投票率31.43% 投票人数近130万
政情
51分钟前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
13小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
2025-12-06 11:21 HKT
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
6小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
5小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
5小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
13小时前
宏福苑五级火│孙玉菡：13户未能联络上 不排除全户罹难
宏福苑五级火│孙玉菡：13户未能联络上 不排除全户罹难
突发
6小时前
前TVB新闻女神疑奉子成婚？新婚上镜孕味浓一部位显粗壮 上月举行浪漫婚礼嫁大学同学
前TVB新闻女神疑奉子成婚？新婚上镜孕味浓一部位显粗壮 上月举行浪漫婚礼嫁大学同学
影视圈
7小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
2025-12-06 19:17 HKT