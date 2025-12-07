大埔宏福苑五级火｜悼念处关闭在即 警：经商讨协调现场人士同意自行离场
发布时间：16:22 2025-12-07 HKT
大埔宏福苑11月26日五级大火惨剧，造成过百人死亡。火警至今（12月7日）已第12日，继续有市民到广福休憩处凉亭，献花及折纸鹤悼念死难者。网上有义工发帖称，悼念处将于今日深夜11时59分结束。警方回复查询时表示，警方与现场人士经商讨及协调后，该批人士同意自行离开现场。
有报称是义工早前在社交平台Threads称，今晚11时59分「正式关闭花坛及留言亭」，场内宠物用品将由动物义工回收；纸鹤与元宝将整合化宝；公仔将转交机构供给需要人士，强调「所有物资均不会丢弃，过程亦无冲突」。
