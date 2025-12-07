Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜悼念处关闭义工离场 清洁工移走弃置花束

突发
更新时间：08:48 2025-12-08 HKT
发布时间：16:22 2025-12-07 HKT

大埔宏福苑11月26日五级大火惨剧，造成过百人死亡。火警至周日（12月7日）已第12日，继续有市民到广福休憩处凉亭，献花及折纸鹤悼念死难者。网上有义工发帖称，悼念处将于周日深夜11时59分结束。警方回复查询时表示，警方与现场人士经商讨及协调后，该批人士同意自行离开现场。

至周一（8日）早上，悼念处已清场，大量弃置的花束被放进多个垃圾袋，稍后由清洁工人清走。附近巴士站亦重新开放。

周日晚上约10时半，悼念区已停止接收新的花束和留言。晚上约11时，多名义工联同食环署人员开始整理场内物资，将大量鲜花集中摆放一旁，准备稍后清理；而部分公仔、宠物玩具及包装完好的食物则由义工分类，再交由非政府组织转送至社福机构，供有需要人士使用。

至接近周一（12月8日）凌晨时间，仍有少量市民在便条纸留言，为灾民打气；同时现场义工陆续自行清理花坛，并「一抽二褦」带走多袋物资，以恢复公园原貌；现场有警员在场驻守，整体气氛平静。

早前有报称是义工在社交平台Threads称，周日晚11时59分「正式关闭花坛及留言亭」，场内宠物用品将由动物义工回收；纸鹤与元宝将整合后化宝；公仔将转交机构供给需要人士，强调「所有物资均不会丢弃，过程亦无冲突」。

