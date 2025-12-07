Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署拘4人涉嫌网上煽惑他人 立法会选举不投票或投无效票

突发
更新时间：12:36 2025-12-07 HKT
发布时间：12:36 2025-12-07 HKT

廉政公署今日（7日）拘捕4名人士，他们涉嫌在2025年立法会换届选举（立法会选举）期间，在社交平台留言煽惑他人不投票或投无效票，触犯《选举（舞弊及非法行为）条例》(《选举条例》)第27A条。

4名被捕男子年龄介乎33岁至41岁。廉署表示，会依法及按既定程序作出跟进，并会在完成调查后向律政司索取法律意见，以决定是否作出检控。

廉署就本届立法会选举，以涉嫌干犯该罪行先后拘捕共11人，并落案起诉其中3人。廉署重申，在选举期间内公开煽惑他人不投票或投无效票，会触犯《选举条例》第27A条。廉署执行《选举条例》，竭力维护廉洁选举，绝不姑息任何人士扰乱选举，必定会严正果断执法，以捍卫选举安全，确保选举公平、公开和诚实进行。

