大埔宏福苑五级火｜消防处长杨恩健：起火点在宏昌阁1至2楼棚架 将用电脑模型还原查明

政府继续跟进大埔宏福苑火灾，消防处处长杨恩健昨日（6日）接受传媒访问时表示，经过查看现场纪录，加上实地判断，初步确定宏福苑大火的起火点位于宏昌阁一楼和二楼中间的棚架。他指消防处正深入调查，包括会进行电脑模拟，并建立一个一比一的模型，从电脑加真实环境两方面进行火警模拟，以确定确切起火点。至于具体起火原因，仍有待调查。

目前灭火救援工作已完成，消防处下一步工作重点关注火警调查，已经成立了专案组，初步已经确定了起火点的大致位置，是在宏昌阁的一楼和二楼之间，一个有顶棚的地方。杨恩健表示：「起火原因我哋初步睇咗一啲现场纪录，同事到场时判断，初步确立到一个位置就系宏昌阁1楼同2楼中间有个棚架嘅位置，但仍需深入调查」，消防处将会透过电脑及真实环境再模拟确实起火地点。

杨恩健回顾火灾当日（11月26日）表示，救援面临极大困难。火灾发生于上月26日下午，消防员接报5分钟到场时，发现建筑物的外墙火势猛烈，且蔓延得非常快，外墙竹枝燃烧后断裂，大量棚架亦从大厦外围坠落， 坠落的竹枝和棚架尖锐且高温，严重阻碍救援。消防员需冒生命危险，同时应对外墙与地面火势。在过程中，一名消防员被坠落的竹枝击中昏迷，需送院治疗。

杨指，调查发现事发时8座楼宇只有一座的火警钟曾响过，另外7座的火警钟并不在正常运作的状态，现正调查为何引致此情况。他提到每年业主需要委派消防承办商检测其大厦的消防系统，并需将报告给消防处。消防处过去几日已就事件与消防承办商会及物业管理监管机构开会，要求尽快对各大厦的消防系统进行检测。

杨恩健称，消防处在这次火灾面对很大的困难及挑战，但同时参与同事都是凭著为民解困的理念，在过程多次冒著生命危险去尽力拯救每一个生命，他感谢参与火灾的前线及后勤同事。

杨恩健在访问中感谢中央，感谢国家消防救援局和广东省消防救援总队，对香港特区政府消防处灭火救援行动的支持，感谢他们借出了有热成像分析的无人机，大大提升灭火救援的效率；特别是一些热成像设备帮助监察现场，帮助搜索待救人士情况。