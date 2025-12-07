启德住宅单位沦毒品工场 16岁少女涉制毒被捕

警方表示，秀茂坪警区特别职务队人员根据线报及经深入调查后，于上周五（5日）晚上约7时30分展开打击毒品行动。

人员在启德承丰里一住宅单位外截查一名形迹可疑的女子，随后搜查该名女子在上址的住所，并在单位内检获约803克霹雳可卡因、636克可卡因，以及一批用作包装及制造毒品的材料及工具。该名16岁本地少女涉嫌「制造危险药物」被捕，现正被扣留调查。

行动中警方检获的毒品总市值共约125万元，案件交由秀茂坪警区重案组跟进调查。