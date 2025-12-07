立法会选举︱大埔宏福苑居民乘免费交通投票 盼选出新议员「真系帮到我哋」

立法会换届选举今日（7日）举行，选举事务处因应大埔宏福苑火灾，调整区内三个投票站位置，并安排免费接驳交通接载选民。有宏福苑和邻近广福邨的居民到投票站投票，他们直言心情沉重，期望选出新一届立法会议员继续跟进火灾情况，包括制度上的改革和整个建造业的监管等。

今早宏福苑居民林先生到位于香港教师会李兴贵中学的投票站投票，他直言大火并未影响自己的投票意向，「之前定咗投票畀边个，（投畀）对香港发展最有利𠮶个」。林先生的宏福苑单位在大火中付之一炬，他透露现时自己迁到上水暂住，惟他大赞政府支援非常好，又相信火灾日后的跟进工作，「政府一定会做」。他特别关注建造业的监管方面，认为需要作出改革。

另一位宏福苑居民谭先生，乘坐选举事务处提供的免费接驳小巴到达投票站。他指有关安排相当方便，又指期望选出新议员，「真系帮到我哋市民、帮到宏福苑居民，能够落实畀返个新居所我哋」，并「跟进大维修成个流程」。

相关新闻：立法会选举 ‧ 新界东北︱大埔3投票站受大火影响迁址 选举事务处免费交通接载选民

此外，居于广福邨的选民黄先生亦到香港教师会李兴贵中学投票站投票，他指自己有不少亲友居于宏福苑，发生五级大火令他感到心情沉重，希望投票选出新一届立法会议员，「帮吓香港人争取...啲经济，凝聚香港」，又认为必须跟进五级火事件，「跟进就系更加查根究底！」他坦言火灾影响投票意向，「本身有心仪嘅（候选人），但会睇多咗政纲，真系为我哋香港嘅」。

广福邨居民梁女士同样指受火灾影响，「心情会唔好」，但希望选出「新议员帮到市民、帮到民生」；亦相信政府会继续跟进火灾情况，「咁大型嘅事，系需要慢慢处理」。

相关新闻：专访．新界东北．有片︱大埔火灾动摇选情 陈克勤承诺跟进两议题 黄颕灏拒评责任：推动修例检视政策