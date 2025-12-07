Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举 ‧ 新界东北︱大埔3投票站受大火影响迁址 选举事务处免费交通接载选民

突发
更新时间：09:54 2025-12-07 HKT
发布时间：09:54 2025-12-07 HKT

2025年立法会换届选举今日（7日）举行，当中新界东北地方选区受大埔宏福苑大火影响，区内其中三个原先设于大埔浸信会公立学校、广福社区会堂和大埔社区中心的投票站，分别迁到香港教师会李兴贵中学、大埔崇德黄建常纪念学校，以及罗定邦中学。选举事务处为方便选民，于今日投票时间内安排免费接驳交通，接载选民前往新票站投票。

相关新闻：专访．新界东北．有片︱大埔火灾动摇选情 陈克勤承诺跟进两议题 黄颕灏拒评责任：推动修例检视政策

选举事务处于今日投票时间内安排的免费接驳交通，包括：（一）来往广福邨、大埔滘一带及大埔墟港铁站与香港教师会李兴贵中学投票站；（二）来往广福邨及大埔崇德黄建常纪念学校投票站；以及（三）来往大埔社区中心与罗定邦中学投票站。

今早所见，陆续有市民乘坐选举事务处安排的免费接驳交通，到该三个投票站投票。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
22小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
14小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
23小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
20小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
14小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
23小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
11小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
17小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
17小时前