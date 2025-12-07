立法会选举 ‧ 新界东北︱大埔3投票站受大火影响迁址 选举事务处免费交通接载选民

2025年立法会换届选举今日（7日）举行，当中新界东北地方选区受大埔宏福苑大火影响，区内其中三个原先设于大埔浸信会公立学校、广福社区会堂和大埔社区中心的投票站，分别迁到香港教师会李兴贵中学、大埔崇德黄建常纪念学校，以及罗定邦中学。选举事务处为方便选民，于今日投票时间内安排免费接驳交通，接载选民前往新票站投票。

选举事务处于今日投票时间内安排的免费接驳交通，包括：（一）来往广福邨、大埔滘一带及大埔墟港铁站与香港教师会李兴贵中学投票站；（二）来往广福邨及大埔崇德黄建常纪念学校投票站；以及（三）来往大埔社区中心与罗定邦中学投票站。

今早所见，陆续有市民乘坐选举事务处安排的免费接驳交通，到该三个投票站投票。