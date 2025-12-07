Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜钻石山15岁少女遭鎅刀伤手 同龄女友人涉助自残被捕

突发
更新时间：06:09 2025-12-07 HKT
发布时间：06:09 2025-12-07 HKT

钻石山发生伤人案。周六（6日）晚上11时许，警方接获一名男子报案，指其15岁女儿下午5时许，在钻石山荷里活广场内，遭人用鎅刀割伤手部，留有大约3厘米伤。女事主清醒由救护车送往伊利沙伯医院治理。

警方调查后，以涉嫌「袭击致造成身体伤害」拘捕一名15岁少女，现正被扣留调查。案件交由黄大仙警区刑事调查队第八队跟进。

案件交由黄大仙警区刑事调查队第八队跟进。
案件交由黄大仙警区刑事调查队第八队跟进。

据了解，女事主与被捕女子为朋友关系，怀疑有人因情绪问题不开心，另一名女子协助对方𠝹手自残。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
19小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
11小时前
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
20小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
11小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
17小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
8小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
20小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
14小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
17小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
14小时前