珍惜生命｜钻石山15岁少女遭鎅刀伤手 同龄女友人涉助自残被捕

钻石山发生伤人案。周六（6日）晚上11时许，警方接获一名男子报案，指其15岁女儿下午5时许，在钻石山荷里活广场内，遭人用鎅刀割伤手部，留有大约3厘米伤。女事主清醒由救护车送往伊利沙伯医院治理。

警方调查后，以涉嫌「袭击致造成身体伤害」拘捕一名15岁少女，现正被扣留调查。案件交由黄大仙警区刑事调查队第八队跟进。

据了解，女事主与被捕女子为朋友关系，怀疑有人因情绪问题不开心，另一名女子协助对方𠝹手自残。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk