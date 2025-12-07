立法会选举｜深水埗北河街10张海报被撕毁 警拘7旬翁
更新时间：18:19 2025-12-07 HKT
发布时间：05:25 2025-12-07 HKT
发布时间：05:25 2025-12-07 HKT
立法会换届选举今日（7日）举行，再有选举海报被毁。今日凌晨2时半左右，深水埗分区军装巡逻小队人员于北河街巡逻期间，发现一名老翁形迹可疑，于是上前截查。人员同时发现10幅张贴于上址附近一带的海报怀疑遭人破坏。
警方经初步调查，该名73岁姓吴老翁涉嫌「刑事毁坏」被捕，现正被扣留调查。交由深水埗警区刑事调查队第二队跟进。
警方提醒市民，根据香港法例第200章《刑事罪行条例》，任何人没有合法辩解而摧毁或损坏属于他人的财产，即属犯罪，一经定罪最高可被监禁十年。警方亦重申，对任何企图干扰、破坏立法会选举的行为，将采取零容忍的态度，果断执法，警方亦定将竭尽所能确保今届立法会选举安然有序地进行。
九龙西地方选区共5名候选人，包括西九新动力梁文广、民建联郑泳舜、经民联庞朝辉、报称独立的关炜曦及乐善堂总干事刘爱诗。
最Hit
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
2025-12-06 11:21 HKT
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
2025-12-06 19:17 HKT
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
2025-12-06 17:00 HKT