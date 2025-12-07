立法会选举｜深水埗北河街10张海报被撕毁 警拘7旬翁

立法会换届选举今日（7日）举行，再有选举海报被毁。今日凌晨2时半左右，深水埗分区军装巡逻小队人员于北河街巡逻期间，发现一名老翁形迹可疑，于是上前截查。人员同时发现10幅张贴于上址附近一带的海报怀疑遭人破坏。

警方经初步调查，该名73岁姓吴老翁涉嫌「刑事毁坏」被捕，现正被扣留调查。交由深水埗警区刑事调查队第二队跟进。

警方提醒市民，根据香港法例第200章《刑事罪行条例》，任何人没有合法辩解而摧毁或损坏属于他人的财产，即属犯罪，一经定罪最高可被监禁十年。警方亦重申，对任何企图干扰、破坏立法会选举的行为，将采取零容忍的态度，果断执法，警方亦定将竭尽所能确保今届立法会选举安然有序地进行。

九龙西地方选区共5名候选人，包括西九新动力梁文广、民建联郑泳舜、经民联庞朝辉、报称独立的关炜曦及乐善堂总干事刘爱诗。