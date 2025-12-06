警国安处拘七旬翁 涉披露助查内容及发煽动言论 据悉为前民阵副召集人

警务处国安处今日（6日）较早时间拘捕一名七旬男子，涉嫌违反《维护国家安全条例》第88条「不得妨害调查危害国家安全的罪行」及第24条「煽动意图罪」。

警务处国安处总警司李桂华表示，警方于12月2日邀请一名71岁本地男子到旺角警署就一宗危害国家安全的案件协助调查，至翌日他在社交平台公开相关内容，惟警方早前已郑重提醒会面内容需要保密，认为其相关行为属非法披露，已达致向其他人通风报信的效果。

警务处国安处总警司李桂华交代案情。杨伟亨摄

李桂华又指，该名男子亦在火灾后，于社交平台发放大量煽动意图资料，包括煽动市民对特区政府及中央政府作出仇恨，形容特区政府及中央政府是「以灾乱港的始作佣者」、「中央政府对香港政府的灾情支援只是做戏」。

据了解，被捕男子姓黄，为前民阵副召集人兼时事评论人，过去他曾在《苹果日报》任职多年，多次参与包括违法「占中」及反高铁等示威，具浓厚反政府及反华背景。日前他接受国安处调查会面后，随即在其YouTube的个人帐户上载片段，披露会面流程及提问内容等，片长接近一小时。

李桂华指大埔宏福苑五级火充斥大量假消息，例如「警方出动装甲车镇压灾民及义工」、「操普通话人士偷震灾物品」、「消防装备不足」等，全部都是制造仇恨，挑起中港矛盾。

首引用第88条进行拘捕

今次是国安处首次引用《维护国家安全条例》第88条「不得妨害调查危害国家安全的罪行」进行拘捕，指任何人知悉或怀疑有对危害国家安全的罪行的调查正在进行，而在没有合理辩解或合法权限下，作出任何披露；或在没有合理辩解下，捏改、隐藏、销毁或以其他方式处置该材料，或致使安排或准许捏改、隐藏、销毁或以其他方式处置该材料，一经定罪可被判处监禁七年。