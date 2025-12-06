荃湾男子受情财两困宾馆内烧炭亡 女朋友揭发报警

今日（6日）早上11时许，警方接获一名女子报案，指其42岁姓张男朋友于荃湾沙咀道243号一宾馆内晕倒，昏迷不醒。消防接报到场破门入内，发现事主倒卧厕所，旁边有一些燃烧中的炭，随即将火救熄。事主被送往仁济医院抢救，可惜最终不治。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据了解，事主受感情及金钱问题所困。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111(网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/)

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk