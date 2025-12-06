有片｜将军澳日出康城金毛寻回犬被困露台吹风 女子疑用拖鞋打头阻入屋

将军澳日出康城有一只金毛寻回犬被困在顶层单位的露台上，其间更被人用拖鞋打头，附近居民认为事件过份，将过程拍低并放上社交平台threads，「佢地唔系宠物，对好多人嚟讲都系屋企人，你会唔会咁样困你屋企人出露台吹风冻？」

周四（4日）有网民在threads上载一条长约40秒的影片，片中见到一只金毛寻回犬在日出康城第5期Malibu的顶层单位露台又跳又吠，多次扑向露台玻璃门，其间一名长发女子一度开门，但用疑似拖鞋拍打狗狗的头，之后迅速关门未有让牠入内。

发帖者表示自己并非第一次见到该只金毛寻回犬被放在露台，之前曾向相关部门反映，但未获受理，直言感到痛心，「夏天𠮶阵35度又系咁冬天又系咁，今次仲要专登开个露台门用只拖鞋打佢个头…佢哋唔系宠物，对好多人嚟讲都系屋企人，你会唔会咁样困你屋企人出露台吹风冻？」

警方表示今日（6日）中午12时许接获报案，指一只金毛寻回犬在周四被人放在露台，其间更被人拍打。警方到场调查，发现涉事的金毛寻回犬4岁，身长1.5米，身上没有伤痕，情况健康稳定，得知爱协人员周五（5日）曾上门了解，建议户主应打开露台门让狗只能够可以入内，警方将案件暂列「杂项」处理。