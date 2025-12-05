Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜火场方圆500米设无人机限飞区 警再延长一星期至12.14

突发
更新时间：16:46 2025-12-05 HKT
发布时间：16:46 2025-12-05 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，造成逾百人伤亡。警方为保障公众安全及确保救援工作进行，于11月27日在火场方圆500米设立「限制飞行区」，禁止无人机飞行，生效时间早前已延长至12月7日上午8时。至今日（5日），警方再宣布限飞区生效时间，再延长至12月14日上午8时。

警方提醒市民，如在未获授权下于「限制飞行区」放飞小型无人机，即属违法，最高可被判罚款10万元及监禁2年。小型无人机持有者及驾驶员在飞行前，请浏览 https://esua.cad.gov.hk/ ，查阅更多《小型无人机令》的资讯和规定，以及限制飞行区的范围，以免误堕法网。

