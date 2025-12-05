Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天瑞商场黑衫男疑偷烟遭店员追截揿地  警到场再搜出他人证件被捕

突发
更新时间：03:24 2025-12-05 HKT
发布时间：03:24 2025-12-05 HKT

天水围天瑞商场日前发生盗窃案。网上流传片段可见，一名黑衫男子被两名男子合力揿在地上，他高叫「明明就系你打我！你傻㗎！」其中有份制服他的灰衫男则反驳道：「系咩，𠮶度影到㗎！你傻我都傻，一齐傻呀！」

片段显示，黑衫男子被按在地面动弹不得，情绪激动。警员其后到场，将黑衫男子按在地上调查，他一度高呼：「只手系咪整损呢？好X痛呀!」然后警员把他带入便利店，反手扣上手铐，坐在地上接受调查，片段于此结束。

警方表示，案发于周一（12月1日）深夜，警方指获一名便利店女职员报案，一名男子取走一包香烟后未有付款便离开。男店员追出店外，期间与疑犯发生纠缠，引来途人协助制服。

警方其后到场，在该名36岁黑衫男子身上搜获另一名男子的身份证、回乡证及八达通等证件。

警方将涉事男子拘捕，案件列作「盗窃」及「管有他人身份证明文件」处理。

 

