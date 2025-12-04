Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

骗徒冒充香港邮政 讹称「盲盒」式发售无人认领包裹 官方报警吁慎防

突发
更新时间：21:13 2025-12-04 HKT
发布时间：21:13 2025-12-04 HKT

香港邮政今日（12月4日）呼吁市民提高警觉，留意一个伪冒香港邮政的Facebook专页，声称香港邮政以象征性的价格向大众分发无人认领的包裹，并要求填写表格。香港邮政澄清与上述伪冒香港邮政的虚假Facebook专页无任何关系，已将事件转交警方处理，并提醒市民慎防冒认香港邮政发出的虚假超连结，要求提供个人资料或支付费用。

香港邮政强调，就无法派递之邮件，邮政会将邮件退回寄件人。若邮件上没有寄件人地址，邮件会按既定程序予以销毁。香港邮政不会把无法派递之邮件向公众派发。

相关伪冒香港邮政Facebook专页为：https[:]//www[.]facebook[.]com/share/p/17Tqh617kT/?mibextid=wwXIfr。

香港邮政提醒市民，香港邮政Facebook专页「fb.com/hkpost.official」附有「蓝剔」认证；此外，香港邮政官网为「hongkongpost.hk」，并只会以「#HKPost」名称向本地流动电话服务用户发出短讯，及以域名「@hkpo.gov.hk」或「@hongkongpost.hk」发出电邮。

香港邮政重申，不会透过电邮、短讯或社交媒体发送超连结以收取款项及收集个人资料。如市民已向上述伪冒香港邮政的Facebook专页提供个人资料，应与警方联络。如有查询，可致电香港邮政一般查询专线2921 2222或电邮至[email protected]

香港邮政呼吁市民，如有查询可致电2921 2222或电邮至[email protected]。资料图片

