渔护署3职员田下山巡逻遇蜂群 遭螫伤救上直升机送院

突发
更新时间：15:00 2025-12-04 HKT
发布时间：15:00 2025-12-04 HKT

西贡发生渔护署职员遭蜂群螫伤意外。今日（4日）早上11时46分，渔农自然护理署职员一行5人到清水湾山头巡逻，其间途经大坳门路田下山时遇上蜂群，其中3名男职员躲避不及，分别头、颈背和手部被螫伤。救援人员接报到场，政府飞行服务队亦派出直升机协助，其后将3名伤者送往东区医院治理。3人分别25岁姓张、44岁姓梁和57岁姓郭，他们获送院时清醒，但有人要坐上轮椅代步。

同类事件过去曾经发生，其中尤其严重一次，发生于2023年5月12日早上，64岁渔护署农林助理员吴国培前往南大屿郊野公园芝麻湾半岛进行植树工作，其间他遭数只蜜蜂螫伤手臂， 昏迷不醒，经送院抢救后不治。

 

